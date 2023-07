Karotten-Ingwersuppe mit Olivenspießen und Peperoni im Bierteigmantel

per Mail teilen

Portionen: 2 Rezeptautor/Rezeptautorin: Markus Plein

Zutaten:

500 ml Karotten-Ingwersuppe (Fertigsuppe)

250 ml Bananen-Chilisuppe (Fertigsuppe)

3 Kartoffeln

4 Knoblauchzehen

1 Zwiebel

1 TL Honig

Wein

Chillisauce

4 Zweige Rosmarin

20 Oliven

6 Bratpeperoni

100 ml Bier

1 Ei

100 g Mehl

Salz, Pfeffer

Rapsöl

100 ml Milch

Karotten-Ingwersuppe

Knoblauch und Zwiebeln schälen, würfeln und in Öl andünsten, die beiden Fertigsuppen dazu geben. Dann die Kartoffeln schälen und in größere Würfel schneiden. Die Würfel in die Suppe geben und köcheln lassen. Etwas Wein dazu, ein Teelöffel Honig und würzen, je nach Geschmack, mit Pfeffer Salz und etwas Chilisauce.

Bierteig

Bier und Eigelb in eine Schüssel geben und mit Mehl verrühren bis es ein dicker Teig wird. Mit Salz, Pfeffer und gehacktem Rosmarin abschmecken und ein fest aufgeschlagenes Eiweiß unterheben.

Olivenspieße und Bratpeperoni im Bierteigmantel

Von den Rosmarinzweigen bis zur Krone die Nadeln abzupfen. Die Äste schräg anschneiden, dann die Oliven darauf spießen. Nun die Bratpeperoni und die Spieße im Bierteig wenden und in heißem Fett goldgelb ausbacken.

Milchschaum

Milch in einen Topf geben und mit Salz, Pfeffer und Rosmarin würzen. Aufkochen lassen und dann schaumig aufschlagen.

Die Spieße und die Bratpeperoni in der Suppe anrichten. Etwas Milchschaum auf die Suppe geben.

