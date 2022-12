Kalte Tomatensuppe mit buntem Gartengemüse

per Mail teilen

Portionen: 5 Rezeptautor/Rezeptautorin: Markus Plein

Zutaten:

10 mittelgroße Tomaten

3 Knoblauchzehen

1 Bund Basilikum

2 Rote Beete

2 Stangen Sellerie

10 Stangenbohnen

5 bunte Karotten

5 Petersilienwurzeln

5 Pastinaken

5 Cherrytomaten

1 Fenchel mit Kraut

5 Würstchen

150 ml Schmand

1 Zitrone

Balsamico

Olivenöl

Salz, Pfeffer, Zucker

Kräutersalz

Chilipulver

Oreganoblüten

Kalte Tomatensuppe

Die Tomaten waschen und vierteln. Knoblauch schälen und in Würfel schneiden. Die Basilikumblätter abzupfen, alles zusammen mit einem Stabmixer pürieren. Olivenöl und etwas Balsamico dazugeben. Abschmecken mit Salz, Pfeffer, Zucker, Kräutersalz, Chilipulver und etwas Zitrone.

Buntes Gartengemüse

Das Gemüse putzen und in grobe Stücke schneiden. Das Gemüse in einer Pfanne mit Butter langsam schmoren, schon zu Beginn salzen. Bohnen und Sellerie erst später dazu geben, da deren Garpunkt kürzer ist. Die rote Beete in einer eigenen Pfanne garen, da sie färbt. Würzen mit Kräutersalz, Pfeffer und etwas Zucker.

Schmand

Den Schmand kräftig durchrühren. Würzen mit Pfeffer Salz und etwas Zitronensaft.

Würstchen

Die Würstchen in jeweils drei gleich große Stücke schräg aufschneiden. Zusammen mit dem Gemüse in der Suppe anrichten. Noch etwas Schmand dazu geben und zum Schluss garnieren mit Basilikum, Fenchelkraut und Oreganoblüten.

