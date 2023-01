Hühnerbrust mit Blätterteigstrudel, Spitzkohlgemüse und Thunfischsauce

Portionen: 3 Rezeptautor/Rezeptautorin: Markus Plein

Zutaten:

3 Hühnerbrüste

3 EL Feigensenf

1 Rolle Blätterteig

150 g Fetakäse

250 g frische Champignons

3 Zwiebeln

1/2 Kopf Spitzkohl

150 g gemischte Nüsse

4 Rote Bete, gekocht

100 g Mayonnaise

50 g Ketchup

150 g Thunfisch aus der Dose

50 ml Weinbrand

Zucker

mittelscharfer Senf

Pfeffer, Salz

Hühnerbrust

Die Hühnerbrüste mit Salz und Pfeffer würzen. In einer Pfanne mit Öl von beiden Seiten goldgelb anbraten, dann auf ein Blech setzen und die Oberseite mit Feigensenf einstreichen. Im Ofen bei 180 Grad ca. 15 Minuten fertig backen.

Blätterteigstrudel

Die Champignons putzen und in Ecken schneiden (achteln). Die Zwiebeln ebenfalls in Ecken schneiden. In einer Pfanne die Zwiebeln in Butter langsam garen, etwas Senf dazu und mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen. Nun die Champignons dazugeben und garen. Das Gemüse abkühlen lassen und dann in den Blätterteig einrollen. Die drei Rollen mit verquirltem Ei einstreichen. Dann bei 180 Grad ca. 20 Minuten goldgelb backen. Zum Anrichten in Stücke schneiden.

Spitzkohlgemüse

Spitzkohl in feine Streifen schneiden und in einer Pfanne mit Butter garen. Dann die Nüsse grob hacken und untermischen. Das ganze nun mit Salz, Pfeffer und Honig abschmecken.

Rote Bete

Die Rote Bete in Würfel schneiden, dann in Butter anschwitzen und mit Salz und Pfeffer würzen. Mit dem Rote-Bete-Fond ablöschen und noch etwas reduzieren lassen.

Thunfischsauce

In einer Schüssel Mayonnaise, Ketchup und einen Schuss Weinbrand verrühren. Thunfisch aus der Dose abschütten und das Thunfischfleisch in die Sauce bröckeln, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Das Ganze zusammen anrichten.

