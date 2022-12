Hühnchen im Blätterteig mit gefüllter Paprika und Eier-Ricotta-Dip

per Mail teilen

Portionen: 3 Koch/Köchin: Markus Plein

Zutaten:

3 Hühnerbrüste

125 g Speck

100 g Rucola

100 g Parmesan

1 Rolle frischer Blätterteig

1 Eigelb

3 große, junge Kartoffeln

150 g grüne Bohnen

2 EL Kokosöl

1 Schalotte

3 Minipaprika

1 Zucchini

3 hart gekochte Eier

150 g Ricotta

Butterschmalz

1 EL Senf

Petersilie, Thymian

Salz, Curry, Pfeffer, Tandoori Masala

Hühnchen im Blätterteig gebacken:

Den Speck anbraten und abkühlen lassen. Die Hühnerbrüste in Frischhaltefolie legen und plattieren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Den Blätterteig auf einem Bogen Backpapier ausrollen und das gewürzte Fleisch darauf legen. Dann gehobelten Parmesan, Rucola und zum Schluss den Speck darauf verteilen. Das Ganze mit Hilfe des Backpapieres zusammenrollen. Mit Eigelb bestreichen und im Ofen bei 180 Grad ca. 20 Minuten backen.

Gefüllte Paprika:

Den Deckel der Paprika abschneiden und das Kerngehäuse entfernen. Die Paprika mit den Deckeln in Butterschmalz garen. Zucchini in feine Würfel schneiden und zusammen mit den Minipaprika garen. Mit Salz, Pfeffer, Curry und Tandoori Masala abschmecken. Zucchini in die Paprika füllen und den Deckel wieder aufsetzen.

Kartoffel-Bohnenragout:

Die jungen Kartoffeln mit Schale waschen, in Würfel schneiden und in Butterschmalz garen. Die Bohnen putzen, klein schneiden und zu den Kartoffeln geben. Zum Schluss mit Salz und Pfeffer abschmecken und Kokosöl unterheben.

Ricotta-Eier-Dip:

Gekochte Eier klein hacken und mit dem Ricotta mischen. Mit Salz, Pfeffer und Senf abschmecken.

