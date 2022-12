Honig-Rosmarin-Hühnchen mit Gemüseallerlei im Melonenring

Portionen: 4 Rezeptautor/Rezeptautorin: Markus Plein

Zutaten:

400 g Hähnchenfilet

1 Cantaloupe-Melone

4 Rosmarinzweige

4 Oliven

4 Mini-Mozzarella

150 g Brokkoli

8 Radieschen

10 Cherry-Tomaten

100 g Blumenmixsalat

50 g Tzatziki

12 kleine Kartoffeln (Drillinge)

3 EL Honig

Essig, Curry, Salz, Pfeffer

Melonensüppchen im Ring

Die Melone in drei Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Die Scheiben müssen gerade geschnitten werden, damit der Ring später eng auf dem Teller anliegt. Die Kerne entfernen und das Fruchtfleisch vorsichtig mit einem Messer heraus lösen, ohne die Schale zu verletzen. Dann das Fruchtfleisch klein schneiden und mit Zucker und Honig im Topf ansetzen. Würzen mit Salz, Pfeffer und Curry. Ablöschen mit Essig und garköcheln lassen. Mit einem Zauberstab fein pürieren.

Gemüseallerlei mit Drillingen

Cherry-Tomaten halbieren, Radieschen in kleine Ecken schneiden und den Brokkoli in kleine Röschen zerteilen. Die Drillinge als Pellkartoffeln in Salzwasser kochen und dann halbieren. Brokkoli und Kartoffelhälften in einer Pfanne in Öl anbraten, dann Radieschen dazu geben und zum Schluss die Cherry-Tomaten. Abschmecken mit Salz und Pfeffer.

Rosmarinspieße

Die Rosmarinnadeln, bis auf die Spitzen, von den Zweigen streifen und fein hacken. Den Zweig am unteren Ende schräg anschneiden, dann jeweils eine Olive und eine Mozzarellakugel auf die Spieße stecken. Kurz anschwitzen.

Honig-Rosmarin-Hühnchen

Hähnchenfilets würzen mit Salz und Pfeffer. Von beiden Seiten goldbraun braten. Jetzt bei niedriger Temperatur etwas Honig auf die Fleischstücke streichen und den fein gehackten Rosmarin darüber streuen, gar ziehen lassen.

Anrichten

Jeweils einen Melonenring auf den Tellern platzieren. Dann etwas von dem Melonensüppchen in den Ring füllen. Darauf das Hühnchen, etwas Gemüse und den Salat darauf anrichten, etwas Tzatziki darüber. Und mit den Blüten dekorieren.

Übersicht aller SWR Rezepte