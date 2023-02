Hühnchen asiatische Art

Portionen: 3 Koch/Köchin: Markus Plein

Zutaten:

3 Hühnchenkeulen

1 Knolle Fenchel

250g Champignons

1/2 Knolle Sellerie

500g Kartoffeln

12 Cherrytomaten

1 Zwiebel

1 Limone

1 Bund Koriander

40g Ingwer

1 EL Wasabi

2 EL Tomatenmark

2 EL Senf

Sambal Oelek

2 EL Balsamico

50 ml Olivenöl

1 EL grüne Pfefferkörner (aus dem Glas)

1 EL Kapern (aus dem Glas)

2 EL Fischsauce

2 EL Sojasauce

4 Zehen Knoblauch

1 EL Rosenwasser

250ml Riesling

Currypulver

Pfeffer, Salz

Hühnchenkeulen:

Keulen am Knochen halbieren, pfeffern und salzen. Tomatenmark, Senf und Currypulver verrühren und die Keulen damit einstreichen. Jetzt in einer Pfanne mit Öl von beiden Seiten anbraten.

Asiatische Sauce:

Wasabi, Balsamico, Sojasauce, Fischsauce, grünen Pfeffer, Kapern, Rosenwasser und Sambal Oelek verrühren und dann gehackten Koriander, fein gewürfelten Ingwer, geschälte und in Scheiben geschnittene Limone dazu geben. Abschmecken.

Gemüse:

Fenchel in Ecken schneiden, Champignons halbieren, Sellerie schälen und in größere Würfel schneiden. Kartoffeln waschen und in Ecken schneiden, Zwiebel schälen und in Ecken schneiden. Knoblauch schälen und halbieren, die Cherrytomaten im Ganzen verwenden.

Die Kartoffelecken und das Gemüse in einer Pfanne anschwitzen, mit Riesling ablöschen und garziehen lassen. Die Keulen darauf legen und mit der asiatischen Sauce nappieren. Dann bei 180°C ca. 25 Minuten in den Ofen schieben und mit Kräutern ausgarnieren.

