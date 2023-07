Grillvariation

Portionen: 4 Koch/Köchin: Markus Plein

Zutaten:

4 Schweinekoteletts

200 g Bauchspeck in dünnen Scheiben

1 Radicchio (kleiner Kopf)

250 g Gorgonzola

200 g Stangenbohnen

3 Minigurken

125 g geräucherte Lachsforelle (in Scheiben)

2 Maiskolben (vorgegart)

1 gelbe Zucchini

200 g Antipasti

500 g kleine Kürbisgnocchi

50 g Parmesan

frische Salbeiblätter

2 Knoblauchzehen

Olivenöl

Kürbiskernöl

Senf

Balsmico

Salz, Pfeffer

Kottelets:

Die Koteletts mit Salz und Pfeffer würzen. Für die Marinade: Senf, Öl, Balsamico und Zucker mischen und auch mit Salz und Pfeffer würzen. Die Koteletts darin einlegen.

Radicchio-Speck-Rollen:

Den Radicchio in sechs gleichgroße Stücken teilen. Dann mit jeweils einer dickeren Scheibe Gorgonzola in den Bauchspeck fest einwickeln. Kurz vor dem Grillen mit Olivenöl beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen.

Gurken-Lachsforellenröllchen:

Die Minigurken der Länge nach in Streifen schneiden und mit der Lachsforelle zu Bündchen wickeln. Kurz vor dem Grillen mit Olivenöl beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen.

Bohnen-Speck-Röllchen:

Die gesäuberten Bohnen in Salzwasser blanchieren, dann in kaltem Wasser abschrecken. Jetzt die Bohnen fest in die Speckscheiben einwickeln. Kurz vor dem Grillen mit Olivenöl beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen.

Maiskolben:

Die Maiskolben in jeweils drei Stücke schneiden und die Stücke von beiden Seiten mit einem Zahnstocher aufspießen. Nun noch mit Olivenöl beträufeln und mit Salz, Pfeffer würzen.

Gefüllte Zucchini:

Die Zucchini halbieren und mit einem kleinen Löffel aushöhlen. Dann mit Salz, Pfeffer und Olivenöl würzen. Die Kürbisgnocchi in kochendem Salzwasser garen, das Wasser abschütten und etwas Öl über die Gnocchi geben.

Grillen

Was am längsten braucht, kommt zuerst auf den Grill: Koteletts, Zucchini und Maiskolben. Etwas später die Gemüseröllchen. Dann auf dem Grill die Gnocchi in einer Pfanne in Öl schwenken, Antipasti dazugeben und mit Salz, Pfeffer, Zucker und Kürbiskernöl abschmecken.

Die fertigen Gnocchi in die Zucchini füllen und Parmesan darüber reiben.

Zum Schluss in einer Pfanne die Salbeiblätter, zusammen mit gewürfeltem Knoblauch, in Öl frittieren. Pfeffern und salzen.

Alles zusammen anrichten.

