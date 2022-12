Geschichtetes Gemüse im Glas

per Mail teilen

Portionen: 4 Rezeptautor/Rezeptautorin: Markus Plein

Zutaten:

4 Karotten

200 g Champignons

6 Mini-Gurken

½ Spitzkohl

6 Kartoffeln

4 Passionsfrüchte

1 Mango

10 Cherrytomaten

20 Kapern

8 Sardellenfilets

100 g grüne Oliven

3-6 Blätter Basilikum geschnitten

180 g Fetakäse

500 ml Blutorangensaft

4 Knoblauchzehen

3 Zwiebeln

1 EL Crème Fraîche

Weißwein, Essig, Öl

Butter

Honig

Salz, Pfeffer, Gemüsebrühe, Zucker, Muskat

Kartoffelgemüse

Kartoffeln schälen und waschen, dann in Würfel schneiden. Die Kartoffeln in Butter anschwitzen und immer wieder mit etwas Gemüsebrühe ablöschen, bis die Kartoffeln gar sind. Abschmecken mit Salz und Pfeffer und Muskat.

Karottengemüse

Die Karotten schälen und der Länge nach halbieren und in etwas dickere Scheiben schneiden, in Butter anschwitzen. Würzen mit Salz, Pfeffer und Zucker. Immer wieder mit Brühe ablöschen bis die Karotten gar sind. Nochmals abschmecken.

Mini-Gurken

Die Gurken abwaschen und die Enden abschneiden, dann in dünne Scheiben schneiden. In einer heißen Pfanne kurz in Öl anschwitzen, Kapern und Crème Fraîche dazu geben. Abschmecken mit Salz, Pfeffer und Muskat.

Champignons

Champignons waschen und in Ecken abschneiden. Knoblauch und Zwiebel schälen und klein schneiden. In einer Pfanne in Butter alles anschwitzen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.

Spitzkohlgemüse

Den Spitzkohl vierteln und den Struck herausschneiden; in feine Streifen schneiden. Zwiebeln und Knoblauch in Würfel schneiden. In einem Topf die Zwiebel und den Knoblauch in Butter anschwitzen, den Spitzkohl dazu geben. Ablöschen mit Weißwein und ein wenig köcheln lassen; mit Salz, Pfeffer und Gemüsebrühe würzen. Dann nach und nach mit Blutorangensaft ablöschen und immer wieder reduzieren lassen, nochmals abschmecken.

Cherrytomatensalat mit Feta

Cherrytomaten waschen und halbieren. Fetakäse in Würfel schneiden, alles zusammen in eine Schüssel geben. Eine Marinade aus Essig, Öl, Salz und Pfeffer dazu geben. Fein geschnittene Basilikumblätter unterrühren und nochmals abschmecken.

Passionsfrucht-Sardellen-Oliven-Ragout

Sardellenfilets kurz in Öl anschwitzen. Die Oliven in Scheiben schneiden und dazu geben. Passionsfrüchte halbieren und mit einem Löffel die Frucht heraus schaben, durch ein Sieb streichen. Sardellen und Oliven mit dem Passionsfruchtsaft ablöschen; abschmecken mit Zucker.

Mango

Die Mango schälen und das Fleisch erst in Scheiben, dann in Würfel schneiden. Honig in einem Topf erhitzen und die Mangowürfel darin glasieren; abschmecken mit Salz, Pfeffer und ein wenig Zucker.

Anrichten

Alle Gemüse schichtweise, passend nach den Farben, in Weckgläsern anrichten. Das Passionsfrucht-Ragout ist die oberste Schicht. Den Salat in den Schalen der Passionsfrüchte anrichten.

