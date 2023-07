Gemüse-Käse-Türmchen mit Bärlauch

per Mail teilen

Portionen: 3 Rezeptautor/Rezeptautorin: Markus Plein

Zutaten:

500 g Kuhmilchkäse in der Lake

150 g frischer Bärlauch + Blüten

10 Champignons

1/2 kleiner Weißkohl

3 Rote Beete

1/2 Gurke

3 Stangen Rhabarber

2 Zwiebeln

5 Knoblauchzehen

50 g gehackte Walnüsse

50 ml frisch gepresster Orangensaft

300 ml Sahne

Gemüsebrühe

Essig, Senf

Salz, Pfeffer

3 Rosmarinzweige

Kuhmilchkäse im Bärlauch-Mantel:

Den Kuhmilchkäse in circa 1,5 Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Neun Scheiben werden benötigt. Dann den Bärlauch waschen, die Stile entfernen und die Blätter kurz in Salzwasser blanchieren. In kaltem Wasser abschrecken. Den Bärlauch auf Küchenkrepp auslegen, damit er trocknet. Drei der Käsescheiben komplett mit dem Bärlauch umwickeln.

Champignoncrème-Gemüse:

Champignons in Ecken schneiden. Zwiebeln und Knoblauch schälen und in Würfel schneiden. Alles in Öl kurz anschwitzen, mit Sahne ablöschen und reduzieren lassen. Abschmecken mit Salz und Pfeffer.

Weißkohlgemüse:

Den Weißkohlstrunk heraus schneiden und den Kohl in feine Streifen schneiden. Das Gemüse in einer Pfanne andünsten, mit ein wenig Gemüsebrühe ablöschen und garen. Mit Orangensaft ablöschen, wieder reduzieren lassen, dann Sahne dazu geben und köcheln lassen. Den Rhabarber schälen und in Stücke schneiden, zusammen mit den Walnüssen dazugeben. Zum Schluss noch etwas Senf dazu und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Bei Bedarf abbinden.

Rote Beete-Gemüse:

Rote Beete schälen und in feine Würfel schneiden. Dabei unbedingt Gummihandschuhe anziehen, da Rote Beete färbt. Die Würfel in einer Pfanne mit Zwiebelwürfeln und etwas Knoblauch anschwitzen. Mit Brühe immer wieder ablöschen und reduzieren lassen, bis die Rote Beete gar ist. Zum Schluss mit Salz und Pfeffer.

Gurkenscheiben:

Gurke waschen, dann in gleichmäßige Scheiben schneiden. Mit Salz, Pfeffer, Essig und Öl abschmecken.

Zum Schluss die Käsescheiben von beiden Seiten kurz in Öl anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Anrichten:

Alle Zutaten abwechselnd zu einem Türmchen schichten: Unten eine Käsescheibe, darauf das Rote-Beete-Gemüse, dann wieder eine Käsescheibe, darauf das Weißkohlgemüse und ein paar Gurkenscheiben. Ganz oben die Käsescheibe mit dem Bärlauch. Das Champignon-Crème-Gemüse drum herum anrichten. Garnieren mit Rosmarin und Bärlauch-Blüten.

Übersicht aller SWR Rezepte