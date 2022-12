Gefüllte Reisteigröllchen mit zweierlei Saucen

Portionen: 3 Rezeptautor/Rezeptautorin: Markus Plein

Zutaten:

400 g fertig gegarte Hühnchenbrust

3 Karotten

1 Paprika

150 g Mungobohnen-Keimlinge

100 g Thunfischfilets aus der Dose

100 g Parmesan

eingelegter Ingwer aus dem Glas

200 g asiatische Soba-Nudeln

1 Päckchen Reisteigplatten

150 g Mais

Wasabi

3 rote Zwiebeln

4 Knoblauchzehen

2 Birnen

1 Zitrone

200 ml Kalbsfond

400 ml Rinderfond

200 ml süße Sahne

200 ml saure Sahne

Sojasauce, Reisessig

Currypulver

Honig

Maisstärke

Salz, Rapsöl

Reispapierröllchen

Paprika und Karotten in feine Streifen schneiden. Soba-Nudeln in Salzwasser gar kochen, abschütten und kurz in kaltem Wasser abschrecken. Hühnchen vom Knochen lösen und in Stücke schneiden. Rapsöl im Wok erhitzen, Paprika- und Karottenstreifen garen. Etwas Wasabi dazu geben. Dann Mungobohnen-Keimlinge, Hühnchenstücke, Soba-Nudeln, 1 EL eingelegten Ingwer und den Tunfisch unterheben; noch etwas von dem Kalbsfond dazugeben und erhitzen.

Würzen mit Honig, Sojasauce, Reisessig, Currypulver und Salz. Danach mit Maistärke abbinden und auskühlen lassen. Zum Schluss noch etwas frisch geriebenen Parmesan unterheben und abschmecken.

Die Reisteigplatten in kaltem Wasser kurz einweichen (immer nur zwei, drei Platten auf einmal). Die eingeweichten Platten auf ein trockenes Tuch legen, wenden. Die Masse aus dem Wok darauf portionieren und stramm einwickeln. In einer Pfanne goldgelb braten.

Maissauce

Rote Zwiebeln und Knoblauch in feine Würfel schneiden, kurz in Rapsöl anschwitzen. Den Mais dazu geben, dann Rinderfond und süße Sahne; köcheln lassen. Mit einem Zauberstab mixen. Abschmecken mit Salz und Curry.

Birnensauce

Birne schälen, vierteln und Kerngehäuse entfernen; in kleine Stücke schneiden. Zwiebel und Knoblauchwürfel anschwitzen, Birnenstücke dazu geben. Noch Rinderfond und saure Sahne dazu geben und köcheln lassen. Zum Schluss mit dem Zauberstab mixen und abschmecken.

Übersicht aller SWR Rezepte