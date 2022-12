Gefüllte Crêpes mit Tomaten-Zwiebel-Vinaigrette

Portionen: 3 Rezeptautor/Rezeptautorin: Markus Plein

Zutaten:

3 Äpfel

1 halbe Salatgurke

1 Zwiebel

4 eingelegte Paprika

3 Eier

150 g Mehl

circa 100 ml Milch

12 Cherrytomaten

150 g gewürfelter Speck

3 Zwieback

200 g Schmand

Olivenöl

Erdnussöl

Balsamico

Honig

Curry, Salz, Pfeffer

Brauner Zucker

Zitronensaft

Basilikum

Füllung für die Crêpes:

Äpfel in einem Stück schälen. Die Schale eng zusammenrollen, sie sieht dann aus wie eine Rose, damit wird später das Gericht dekoriert. Etwas Zitronensaft darüber geben, damit die Schale nicht braun wird. Äpfel in Würfel schneiden und ebenfalls Zitronensaft dazu geben. Die Gurke schälen, Kerngehäuse mit einem Löffel entfernen und in kleine Stücke schneiden. Nun in einer Pfanne braunen Zucker und Honig karamellisieren, dann Apfelwürfel und Gurkenstücke dazugeben und dünsten bis keine Flüssigkeit mehr in der Pfanne ist, dann abkühlen lassen.

Crêpesteig:

Eier, Milch und Mehl zu einem halbflüssigen Teig verrühren und mit Salz, Pfeffer und Curry abschmecken. Nun die Crêpes in einer Pfanne, mit wenig Öl, von beiden Seiten goldgelb backen. Auf einen Teller legen und abdecken, damit sie nicht austrocknen. Danach die eingelegten Paprika in dünne Scheiben schneiden. Den Schmand in einer Schüssel glattrühren und mit Salz, Pfeffer und getrocknetem Basilikum abschmecken. Jetzt den Crêpe auslegen, mit dem Schmand bestreichen, dann die eingelegte Paprika darauf und die Apfel-Gurken-Mischung. Das Ganze muss nun fest zusammengerollt werden. Den Crêpe in circa fünf Zentimeter dicke Stücke schneiden und auf dem Teller anrichten (siehe Foto).

Tomaten-Zwiebel-Vinaigrette:

Speck und Zwiebeln in einer Pfanne anbraten. Dann etwas Oliven- und etwas Erdnussöl dazu geben. Mit Balsamicoessig ablöschen. Den Zwieback vorsichtig in kleine Würfel schneiden und unterheben. Nun mit Salz, Pfeffer, braunem Zucker und Honig abschmecken. Danach Cherrytomaten vierteln, entkernen und ebenfalls kurz mitschmoren. Die Vinaigrette auf die Crêpesstücke verteilen, dann einen Esslöffel Schmand auf den Crêpe geben und mit einer Apfelrose dekorieren.

Übersicht aller SWR Rezepte