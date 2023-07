Geeiste Gurken-Kirschsuppe mit Pferdeschinken und Croutons

Portionen: 4 Rezeptautor/Rezeptautorin: Frank Brunswig

Zutaten:

400 g Pferdeschinken (oder ein anderer roh getrockneter Schinken)

4 Einmachgurken (ggf. auch 1 Salatgurke oder 1 kg Senfgurke), geschält und gewürfelt

500 g weißes Suppengemüse

1 Fenchel, gewürfelt

1 Zwiebel, gewürfelt

2 Zehen Knoblauch, gewürfelt

200 ml Weißwein

30 ml Olivenöl

50 ml Weißweinessig

50 g Kirschen, entsteint

500 g bunte Tomaten

1 Urmöhre (violett), geschält

1 Bd. Frühlingslauch

4 dicke Scheiben Weißbrot ohne Rinde

50 g Butter

Pfeffer, Salz, Zucker

Gurken, Fenchel, Suppengemüse, Zwiebel, Knoblauch in Olivenöl hell anbraten und mit Weißwein ablöschen, bei geschlossenem Deckel ca. 30 Min garen, bis das Gemüse weich ist, dann mit Essig, Zucker (3 EL), Pfeffer und Salz würzen und kalt stellen, nach ca. 1 Std. Kirschen dazu geben.

Weißbrot in längliche Riegel schneiden und in der Pfanne mit Butter knusprig rösten, beiseite stellen - bunte Tomaten, Urmöhre und Frühlingslauch in Scheiben schneiden.

Die Suppe eiskalt anrichten und mit Schinkenröllchen, Croutons und den Tomaten-, Urmöhren und Frühlingslauchscheiben dekorieren.



Dazu passt gut ein feinherber Schwarzriesling Rosé aus Rheinhessen.

