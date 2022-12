Galgantplätzchen / Petersilienwein

per Mail teilen

Rezeptautor/Rezeptautorin: Ursula Wolf, Bermersheim vor der Höhe

Zutaten:

Galgantplätzchen:



90 g Butter

125 g Rohrzucker

2 Bio-Eier

1 Prise Salz

2 gestrichene EL Galgant

400 g Dinkelmehl

1 TL Zimt

1 Msp. gemahlene Nelken

1 Prise Muskat

Petersilienwein:



1 Liter Weißwein

1 Bund (ca. 10 Stängel) Petersilie

80 – 120 g Honig

etwas Essig

Galgantplätzchen:



Butter schaumig rühren und den Rohrzucker hinzufügen, dann die Eier sowie eine Prise Salz zugeben und weiterhin schaumig schlagen. Zwei Esslöffel Galgant und das Dinkelmehl beimengen und zum Schluss per Hand durchkneten. Wer mag, kann den Teig mit Zimt, Nelken und Muskat verfeinern. Den Teig 1 - 2 Stunden im Kühlschrank ruhen lassen.

Den Teig auf ca. 0,5 cm Dicke ausrollen, Rauten (oder gewünschte Form) ausstechen und auf ein Backblech mit Backpapier legen. Bei 175 ° C Umluft ca. 12 - 15 Minuten backen. Die Plätzchen in einer Dose an einem kühlen Ort aufbewahren.

Petersilienwein:



Den Weißwein in einem Topf zum Kochen bringen, die gewaschene Petersilie hinzugeben und nochmals aufkochen lassen. Dann den Honig dazugeben, wieder aufkochen lassen und einen Schuss Essig dazugeben. Das Ganze durch ein Tuch sieben und in eine Flasche füllen. Gekühlt servieren. Ein Schnapsglas Petersilienwein pro Tag ist gut für das Herz – sagt die Heilige Hildegard von Bingen.

