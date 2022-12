Fruchtige Curry-Rahmsuppe mit Gurken-Tomaten-Plätzchen

Portionen: 2 Rezeptautor/Rezeptautorin: Markus Plein

Zutaten:

1 Banane

2 Äpfel

1 Zitrone

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

6 Cocktailtomaten

1/2 Salatgurke

4 Mini-Kartoffeln

150 g Parmesan

200 g Schmand

150 g Sahne

150 g Crème Fraîche

3 TL Curry-Paste (ACHTUNG: scharf! - Je nach Sorte evtl. weniger)

1 EL Feigensenf

50 ml weißer Balsamico

1 EL Brühe

Muskat

Scharfer, indischer Curry

Salz, Pfeffer

100 g Zucker

2 EL Honig

Dekorose

Wer als Dekoration eine Rose auf die Suppe geben möchte, schält einen Apfel im Stück, spiralförmig mit einem Apfelschäler. Die Schale zu einer Rose zusammenrollen und mit Zitrone beträufeln. Bis die Rose gebraucht wird, in den Kühlschrank stellen.

Fruchtige Curry-Rahmsuppe

Banane schälen und in Scheiben schneiden. Äpfel schälen, vierteln und in dünne, gleichmäßige Scheiben schneiden. Die Obstscheiben in eine Schüssel geben und mit dem Saft einer Zitrone vermischen, damit das Obst nicht braun wird. Zwiebel und Knoblauch schälen und in feine Würfel schneiden. In einem Topf etwas Zucker und einen Esslöffel Honig zerschmelzen lassen. Dann Zwiebel- und Knoblauchwürfel dazu geben und anschwitzen. Nun Apfel- und Bananenscheiben dazu geben und glacieren, Currypaste und weißen Balsamico unterheben. Würzen mit Salz, Pfeffer, Muskat und indischem gelbem Curry. Den Schmand dazugeben, die Sahne und 250 ml Wasser mit gekörnter Brühe köcheln lassen und abschmecken.

Gurken-Tomaten-Plätzchen

Bei der Gurke das Kerngehäuse mit einem Löffel entfernen und dann die Gurke in feine Streifen schneiden. Die Tomaten vierteln und ebenfalls das Kerngehäuse entfernen. Dann in Würfel schneiden. Die Kartoffeln schälen und fein reiben. Den Parmesan ebenfalls fein reiben. Alles zusammen verrühren und mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Als Plätzchen in der Pfanne goldgelb braten.

Feigen-Senf-Dip

Feigensenf mit Crème Fraîche verrühren und mit Zitrone, Salz und Pfeffer abschmecken.

Anrichten

Die Suppe in eine Schale füllen, dann einen Esslöffel Feigensenf-Dip auf die Suppe geben. Die Gurken-Tomaten-Plätzchen werden auf einem extra Teller dazu gereicht. Gegebenenfalls die Suppe mit der Rose dekorieren.

