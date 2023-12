1 kleiner Blumenkohl, in etwa 1 cm dicke Scheiben geschnitten

1 Kopf Sellerie, geschält, in 1 cm breite Scheiben geschnitten

2 gelbe Zucchini

3 Maispoularden-Brüste

Salz

Pfeffer

400 ml Rapsöl

Kräuterquark:

250 g Quark

200 g Crème fraîche

2-3 Zehen Knoblauch, fein gehackt

2 Schalotten, fein gehackt

1 Bund Radieschen, fein gewürfelt

1 Kästchen Kresse

1 Bio-Zitrone (Abrieb und Saft)

Weinteig:

6 Eier

200 g Mehl

200 g Stärke

1 EL Backpulver

100 g Höhlen-Gruyère (oder ein anderer gut gereifter Hartkäse)

100 g reifer Parmigiano Reggiano, gerieben

50 ml Riesling (oder einen anderen trockenen Weißwein

Zubereitung

Aus den Selleriescheiben mit einem runden Ausstecher kleinere Scheiben ausstechen (etwa 4 cm Durchmesser). Die Zucchini in zwei Stücke teilen und der Länge nach in etwa 0,5 cm dicke Streifen schneiden. Die Sehnen aus den Maispoularden-Filets entfernen und das Fleisch in längliche Stücke schneiden. Das Gemüse kurz blanchieren und danach in kaltem Wasser abschrecken, damit es bissfest und knackig bleibt und seine Farbe behält.

Für den Teig die Eier in einer großen Schüssel mit einem Schneebesen schaumig schlagen, einen TL Salz dazugeben. Nach und nach Mehl und Stärke sieben und mit dem Backpulver unterrühren. Den geriebenen Käse dazugeben und den Weißwein unterrühren. Der Teig sollte relativ dickflüssig sein.

Das Rapsöl in einer großen Pfanne erhitzen. Die Gemüsestücke und die Maispoularden-Streifen in den Teig tunken, so dass sie komplett mit Teig überzogen sind und nach und nach goldgelb ausbacken.

Für den Kräuterquark Crème fraîche und Quark in einer großen Schüssel verrühren. Kresseblättchen, fein gehackten Knoblauch, gewürfelte Schalotten und Radieschen unterrühren. Mit Zitronenabrieb, Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken.

Dazu passt gut ein trockener Riesling aus der Pfalz

