Eischwerkuchen mit Schoddosoße

Kuchen:

4 Eier M

200 g Zucker

200 g Mehl 405er

1 Teelöffel Backpulver

Abrieb einer Zitrone

1 Prise Salz

200 g Butter zimmerwarm

1 Kastenform ausbuttern und mit Weckmehl ausmehlen

Schoddosoße:

375 ml Weißwein (Bsp. Riesling oder Silvaner halbtrocken)

1,5 Eßlöffel Speisestärke

125 g Wasser

2 Eier M

4 EL Zucker (je nach Weinsüße auch etwas weniger)

Abrieb einer halben Zitrone

Kuchen

Die Eier trennen. Das Eiweiß mit einer Prise Salz in einer separaten Schüssel steif schlagen.

In der zweiten Schüssel das Eigelb mit dem Zucker schaumig schlagen, Zitronenabrieb und Butter nach und nach dazugeben und cremig schlagen.

Das Mehl langsam unterrühren. Zum Schluss den Eischnee langsam unterheben. Die Masse in die Kastenform geben und bei ca. 180 °C Umluft für 40-50 Minuten backen bis er leicht braun wird. Etwas auskühlen lassen.

Schoddosoße

Speisestärke mit 3 EL kaltem Wasser glatt rühren. Die restlichen Zutaten dazu geben und glatt rühren und unter ständigem Rühren auf dem Herd erhitzen (kurz aufwallen lassen). ACHTUNG: Darf nicht lange köcheln, da sonst das Ei ausflockt und die Soße gerinnt. Sobald die Soße heiß ist und dicklich, den Topf vom Herd ziehen und die Soße in eine Schüssel füllen. Abkühlen lassen.

Hierzu schmeckt eine Tasse Kaffee ganz herrlich!

