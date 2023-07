Dreierlei gebackene Wurst auf Bohnensalat mit Apfelsauce

per Mail teilen

Portionen: 3 Rezeptautor/Rezeptautorin: Markus Plein

Zutaten:

200 g Fleischwurst

200 g Leberwurst

200 g Mettwurst

200 g Camembert

3 Äpfel

1 Liter Apfelsaft

1 große Dose Brechbohnen

2 Zwiebeln

400 g Schmand

Paniermehl

Sambal Oelek

mittelscharfer Senf

Essig

Öl

Pfeffer, Salz, Zucker

Schnittlauch

Kräuter zum garnieren

Gebackene Wurst:

Jede Sorte Wurst aus der Dose nehmen und jeweils in drei Scheiben schneiden. Die Scheiben von einer Seite mit Sambal Oelek einstreichen und auf das Paniermehl legen, dann die andere Seite mit Senf einstreichen und im Paniermehl wenden. In einer Pfanne mit Öl von beiden Seiten goldgelb anbraten. Den Camembert in Scheiben schneiden und auf die Wurstscheiben legen. Braten bis der Käse geschmolzen ist.

Apfelsauce:

Die Äpfel schälen, vierteln und das Kerngehäuse entfernen. Nun die Viertel in gleichmäßige, kleine Würfel schneiden, in den Apfelsaft geben und mit etwas Zucker einkochen.

Bohnensalat:

Bohnen aus der Dose in ein Sieb schütten, abtropfen lassen und dann in eine Schüssel geben. Die Zwiebeln schälen, in feine Würfel schneiden und auf die Bohnen geben. Schnittlauch fein hacken, unterheben und zum Schluss Essig und Öl dazu. Abschmecken mit Salz, Pfeffer, Zucker.

Schmand:

Den Schmand in eine Schüssel geben und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Anrichten:

Einige Löffel Schmand auf die Mitte des Tellers geben, darauf etwas Bohnensalat verteilen. Drei Scheiben gebackene Wurst, von jeder Sorte eine, darauf anrichten. Die Apfelsauce um die Wurst herum verteilen und mit Kräutern ausgarnieren.

