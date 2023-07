Burgunder Huhn

per Mail teilen

Rezeptautor/Rezeptautorin: Firma Römertopf

Zutaten:

2 Hähnchen

Salz

frisch gemahlener Pfeffer

Zitronensaft

50 g durchwachsener Räucherspeck

125 g saure Sahne

125 g guter Rotwein, z.B. Bourgogne

1 Zwiebel

1 Lorbeerblatt

1 Bund Petersilie

etwas Thymian, Estragon und Muskat

250 g Champignons

Geflügel waschen, salzen, pfeffern und mit Zitronensaft beträufeln und in den gewässerten Römertopf legen. Mit dünnen Speckscheiben bedecken.

Saure Sahne mit Wein und der enthäuteten, gehackten Zwiebel mischen, salzen und pfeffern.

Mit allen Kräutern und den Pilzen in den Topf geben, Deckel schließen. Den Bräter in den noch kalten Backofen schieben und bei 180°C Umluft oder 200°C Ober-/Unterhitze ca. 1,5 – 2 Stunden garen. In den letzten 10 Minuten den Speck abnehmen und das Hähnchen im offenen Topf überbräunen. Die Soße mit Salz, Pfeffer abschmecken.

Dazu schmecken Kartoffelkroketten und frischer Salat.

