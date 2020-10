Portionen: 2 Rezeptautor/Rezeptautorin: Markus Plein

Zutaten:

2 Scheiben gepökelte Schweinerippe

6 Kartoffeln

1 Stange Lauch

1 Spitzpaprika

½ Blumenkohl

2 Zwiebeln

4 Knoblauchzehen

6 Champignons

200 g Rosenkohl

2 Chicorée

10 Cherrytomaten

200 g Feldsalat

200 g Ziegenkäse

100 g gemischte Nüsse

Gemsebrühe

Zucker, Salz, Pfeffer

Honig

Chilisauce, Sojasauce, Erdnusssauce

Balsamico

Olivenöl, Rapsöl

Chilipulver

geräuchertes Paprikapulver

Kurkuma

Senf

Muskat

Bunter Eintopf mit gepökelten Rippchen

Gemüsebrühe in einem großen Topf zum Kochen bringen. Kartoffeln waschen und in Ecken schneiden. Zusammen mit den Rippchen in die Brühe geben und leicht köcheln lassen (ca. 20-30 Minuten). Spitzpaprika halbieren, Kerne entfernen, den halben Blumenkohl in kleine Röschen teilen. Drei Knoblauchzehen und eine Zwiebel in feine Würfel schneiden. Wenn das Fleisch und die Kartoffeln gar sind, werden Blumenkohlröschen, Spitzpaprika, Knoblauch- und Zwiebelwürfel in den Suppentopf gegeben; weiter köcheln lassen. Zum Schluss kommt der gewaschene, in Scheiben geschnittene Lauch dazu. Den Eintopf mit Salz, Pfeffer, Zucker, Chilisauce, geräuchertem Paprikapulver, Sojasauce, Chilipulver und Kurkuma abschmecken.

Rosenkohl-Champignon-Gemüse

Rosenkohl putzen, dabei die äußeren Blätter entfernen, dann halbieren. Die Champignons putzen und vierteln. Eine halbe Zwiebel und eine Knoblauchzehe in feine Würfel schneiden. Rosenkohl und Champignons in einer Pfanne mit heißem Rapsöl anschwenken, etwas später Zwiebeln und Knoblauch dazu geben. Zum Schluss die Nussmischung unterheben. Alles mit etwas Zucker karamellisieren und mit Salz, Pfeffer und ein wenig Muskat abschmecken.

Chicorée-Feldsalat mit Ziegenkäse

Olivenöl, Balsamico und Honig mit etwas warmer Brühe des Eintopfes in eine Schüssel geben. Die Zutaten lassen sich durch die warme Brühe leichter vermengen. Nun etwas abkühlen gelassen, die Würfel einer halben Zwiebel und einer Knoblauchzehe dazu geben. Etwas Senf und Erdnusssauce unterrühren und mit Salz, Pfeffer, Muskat abschmecken.

Den Feldsalat säubern und in einem Sieb abtropfen gelassen. Die Cherrytomaten waschen und halbieren. Die einzelnen Blätter vom Chicorée lösen. Feldsalat, Chicorée und Cherrytomaten nun im Dressing marinieren. Ziegenkäse in Ecken schneiden.

Eintopf Gemüse und Salat zusammen auf einem Teller anrichten.

