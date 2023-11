Asia Hähnchen mit Ingwer, Zitronengras, Basmatireis und Sambal Goreng-Böhnchen

Portionen: 4 Koch/Köchin: Corine Berrevoets, Sandra van den Brink

Zutaten:

3 Hähnchenschenkel

Pflanzenöl

Ingwer, ca. 2 cm geschält und fein gehackt

1 Zwiebel, gewürfelt

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

1 kleine Chili (evtl. ohne Samen), fein gehackt

ca. 5 cm. Zitronengras, fein gehackt

2-3 Limettenblätter

300 ml Hühnerbrühe

1 EL Fischsoße

3 TL Zucker

etwas Salz

Saft einer Limette

50 g geröstete Erdnüsse (ohne Haut)

2 Frühlingszwiebeln, in Ringe geschnitten

Abrieb einer Orange

2 EL feingehackte Minze

Zubereitung

Hähnchenschenkel in zwei Teile trennen, die Haut entfernen, salzen und pfeffern. Öl in einer Wok-Pfanne erhitzen, die Hähnchenteile anbraten und herausnehmen. In der gleichen Pfanne Ingwer, Zwiebel, Knoblauch, Zitronengras und Chili kurz anbraten, evtl. noch etwas Öl dazugeben. Die Hähnchenteile dazugeben, mit Hühnerbrühe ablöschen und Fischsoße, Zucker, Salz, Limettensaft und Limettenblätter zufügen. Alles in ca. 30 - 35 Minuten gar schmoren.

Das Hähnchen mit gerösteten Erdnüssen, Frühlingszwiebeln, Orangenabrieb und Minze garnieren und mit Basmatireis und den Sambal Goreng Böhnchen servieren.

