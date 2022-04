per Mail teilen

70 Jahre sind vergangen, seitdem sich die amerikanischen Streitkräfte mit Beginn des Kalten Krieges in Rheinland-Pfalz niedergelassen haben. Im Miteinander von Deutschen und Amerikanern hat sich seit damals vieles verändert, vieles ist aber auch geblieben und hat die Regionen geprägt.

Wir zeigen den Einfluss der Military Community auf unterschiedliche Lebensbereiche in der Region Kaiserslautern und in Spangdahlem, die Vor-und Nachteile und das, was sich im Laufe der Jahre verändert hat.