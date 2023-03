per Mail teilen

Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer arbeiten in den Hütten des Pfälzerwald-Vereins, wie in der der Ortsgruppe Hauenstein. Dort gibt's als kleines Dankeschön 50 Euro pro Einsatz. Deshalb seien sie "abhängig Beschäftigte", so die Rentenversicherung Bund und fordert 30.000 Euro Nachzahlung für Sozialabgaben. Dagegen klagt ein Anwalt aus Neustadt.