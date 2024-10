Pfälzer Lebenshof gibt Haus- und Nutztieren ein neues Zuhause

per Mail teilen

"Glückstier e.V." ist ein Lebenshof für Tiere, die keiner mehr will. Das Gelände liegt in der idyllischen Atzelbach bei Pirmasens und beherbergt ungefähr 50 Tiere. Das Besondere: hier mischen sich Haus - und Nutztiere: Laufenten, Ziegen, ein Schwan, Meerschweinchen, Schafe, Kaninchen und Wellensittiche. 60 Mitglieder hat der Verein, 20 davon sind aktiv dabei und packen an.