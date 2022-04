per Mail teilen

Für Michael Meinhardt ist es heute wieder ein tolles Gefühl arbeiten zu gehen, gebraucht zu werden und sein eigenes Geld zu verdienen. Alkohol, Schulden Aggressionen hatten ihn in der Hand und heute er die Hundeleine: Mit dem Gassi-Geh-Service der Mission Leben in Mainz hat er sein Leben wieder in den Griff bekommen.