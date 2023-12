Jan Wettengl besiegt durch Arbeit mit Tieren die Alkoholsucht

Jan Wettengl erlebte in seinem Leben viele Schicksalsschläge. Aufgewachsen in Sachsen, kommt der gelernte Dachdecker in den 90iger Jahren nach Frankfurt und arbeitet in verschiedenen Jobs. Zuletzt findet er eine gute Anstellung als Landschaftsgärtner und heiratet.

Als sein Arbeitgeber die Insolvenz anmeldet, beginnt für Jan der langsame sozial Abstieg: Er beginnt zu trinken, es kommt zur Scheidung. Schließlich verliert er auch seine Wohnung.

Während der zweiten Entzugstherapie kümmert er sfich um zwei Esel. Die Tiere helfen ihm, aus der Sucht herauszufinden. Heute lebt der Frührentner in einer eigenen Wohnung im Westerwald und kümmert sich weiterhin jeden Tag um seine zwei besten Freunde.