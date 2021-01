Heidi Gehrig weiß, was es heißt, ganz unten zu sein. Die Erzieherin war nach einem Burnout ein halbes Jahr obdachlos, hat in Mainz auf der Straße gelebt. Heute hat sie wieder eine kleine Wohnung und will die Hilfe, die sie in schweren Zeiten erfahren hat, zurückgeben. Den Kontakt zu den Obdachlosen hat Heidi Gehrig gehalten und unterstützt diese nach Kräften.