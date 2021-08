per Mail teilen

Acht Meter tief ist Francis Tonleu als Kind in seiner Heimat Kamerun vom Baum gefallen. Zurück blieb ein lebenslang versteiftes Fußgelenk. Doch der heute 44-Jährige aus Andernach kämpfte sich mit Sport zurück und spielt 2021 in der Sitzvolleyball-Nationalmannschaft bei Paralympics in Tokio.