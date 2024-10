Fotografin verlegt Büro in ein Tickethäuschen

Die Fotografin Stephanie Eidens-Holl ist immer auf Achse. Die 49jährige hat ihre Ausbildung in Boppard gemacht, lange in Freiburg gelebt, betreibt ein Studio in Karlsruhe. Seit sie mit Mann und Sohn, beide ebenfalls Fotografen, im Hunsrückdorf Dörth lebt, fehlt ihr der Rhein. Ein Freund hat unlängst die Lösung gefunden: Stephanie Eidens-Holl hat ihr Büro in das Tickethäuschen einer Schifffahrtslinie verlegt und betreibt neben dem Kartenverkauf noch die Tapas-Bar "Väterchen Rhein".