Zwei Welten treffen in Chris Mennesclou aufeinander: Er ist LKW-Fahrer und Travestie-Künstler. Als Travestie-Künstler Ellen Oré tritt er zusammen mit seinem Partner Timo alias Claire de Lamour auf. Sein Beruf als LKW-Fahrer, den er immer noch ab und zu ausübt, ließ seine sensible, weibliche Seite kaum erahnen. Zum ersten mal tritt er nun mit seiner Travestie-Show in seinem Heimatort Neuburg am Rhein auf.