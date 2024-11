per Mail teilen

Sie sind ein Tanzpaar mit Fernbeziehung. Paul wohnt in Germersheim, Ivana in Worms – etwa 60 Kilometer auseinander. Doch die Distanz hält sie nicht davon ab, viermal in der Woche zu trainieren. Die Eltern machen den Fahrdienst gerne, denn für Paul und Ivana ist Tanzen das Größte. Sie sind bereits zweifache Landesmeister und wollen gemeinsam auch bei der Deutschen Meisterschaft antreten.