Papierflieger werfen – das konnte man am 8. April 2022 im Alten Postlager in Mainz im großen Stil. Hier fand das Paperwings Qualifying für das deutsche Finale statt. Die Überflieger konkurrieren dann bei der Weltmeisterschaft in Österreich. Auch Pablo Rodriguez war dabei und hat sich am Falten des perfekten Papierflugzeugs probiert.