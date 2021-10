Neun Infizierte in Supermarkt in Kelberg (Vulkaneifel)

per Mail teilen

In Kelberg in der Vulkaneifel wurde offensichtlich ein Lebensmittelmarkt zum Corona-Hot-Spot. Neun der 44 Mitarbeiter sind bisher mit dem Virus infiziert. Ob sich auch Kunden angesteckt haben, ist bisher nicht bekannt. Aber viele in Kelberg sind verunsichert. Zumal der Kreis Vulkaneifel sowieso schon die kritische Grenze von 50 Infizierten auf 100.000 Einwohner überschritten hat.