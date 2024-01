per Mail teilen

Thomas Grommes kümmert sich gerne um den Müll anderer und will mehr Bewusstsein für das Thema schaffen. Er war fast 14 Jahre lang Geschäftsführer des Gemeinschafts-Müllheizkraftwerks Ludwigshafen. Dort landet der Hausmüll von etwa einer Million Menschen der Region.

Bis zu 250 Kilogramm Hausmüll verursacht im Schnitt eine Person in Ludwigshafen jedes Jahr. Der Restmüll landet erstmal in der Tonne. Und wird von der Müllabfuhr jede Woche abgeholt. Doch was passiert dann? Darüber machten sich die wenigsten Gedanken, sagt Thomas Grommes.