Das Hin und Her um das Beherbergungsverbot nervt viele Hoteliers. Auch im Rhodten Adler in Rhodt unter Rietburg haben viele Gäste storniert, die lange Aufenthalte gebucht hatten. Edith Vossebrecker und ihr Mann Michael Lavin leiten das Hotel. Beide wissen, dass Politiker in der Corona-Krise schwierige Entscheidungen treffen müssen. Beide sind mit den Corona-Schutzmaßnahmen grundsätzlich einverstanden, wollen nicht auf die Politik eindreschen - aber das aktuelle Hin und Her um das Beherbergungsverbot kostet die beiden jeden Menge Zeit und Nerven... mehr...