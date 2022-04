per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz sind die meisten Corona-Maßnahmen aufgehoben. In den meisten Geschäften, Restaurants und Kneipen müssen Kundschaft und Personal keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. Viele im Einzelhandel und in der Gastronomie überlassen es ihren Mitarbeitenden, ob sie freiwillig eine Maske tragen.