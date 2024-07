Seit der 21-jährige Moritz Krauß aus Lautersheim sein Freiwilliges Soziales Jahr gemacht hat, war ihm klar: "Ich will Arzt werden!". Doch er hatte in der Schule nicht wirklich viel Motivation, gute Noten zu schreiben. In Deutschland hätte er jahrelang auf einen Platz als Medizinstudent warten müssen. Durch die Initiative "Ärzte für die Westpfalz" hat der Dreier-Abiturient vor einem Jahr ein Stipendium für die ungarische Universität in Pécs bekommen.