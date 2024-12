per Mail teilen

Meike Thom ist zertifizierte Home-Stagerin, hat ein Händchen für Raumgestaltung. Ihr Job ist es, trostlos wirkende Häuser oder Wohnungen im Auftrag von Eigentümern oder Maklern in kürzester Zeit so umzugestalten, dass sie eine Wohlfühlatmosphäre ausstrahlen und sich so besser verkaufen lassen.