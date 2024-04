Über die Sendung

per Mail teilen

David gegen Goliath, Kocherfahrung gegen Küchenlatein, Wortwitz auf Augenhöhe: es ist ein spannendes Duell auf den Märkten in Rheinland-Pfalz! Moderator Jens Hübschen und Profikoch Frank Brunswig haben gemeinsam eine Stunde Zeit, mit einem Gericht in den Wettbewerb zu treten. Die Zutaten sind MARKTFRISCH und direkt vor Ort ausgesucht, eingekauft und inspirieren zu spontanen, kreativen Rezeptideen. Damit der Moderator eine Chance gegen den Profikoch haben kann, sucht er sich Hilfe auf dem Markt.

Eine mobile Showküche, zwei ungleiche Köche, Kochen zu dritt mit einem Gast: gewonnen hat am Schluss, wer die spontane Jury vor Ort überzeugen kann.