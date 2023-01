Mandolinen-Orchester Essingen: Leidenschaft für das Instrument des Jahres 2023

Die Mandoline ist das Instrument des Jahres 2023 und hat in Essingen lange Tradition. Denise Wambsganß' Mutter zog vor vielen Jahren in den Ort und kam so mit der Mandoline in Berührung. Auch ihre Tochter lernte das Instrument, wurde berühmte Mandolonistin und spielte weltweit in großen Hallen. Heute leitet sie das Zupforchester Essingen.