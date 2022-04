per Mail teilen

Trainer Stefan Buck bietet im südpfälzischen Knöringen erstmals einen Männer-Pilates Kurs an. Ein Experiment, denn bisher wird der Sport eher von Frauen betrieben. Aber viele Männer würden sich da eher unwohl fühlen, sagt Buck. In einer reinen Herrenrunde können sie sich ganz darauf einlassen. Kein Wunder, dass die Nachfrage so ansteigt, dass er vielleicht bald einen weiteren Termin anbietet.