Mehr illegale Müllablagerungen in Ludwigshafen

Illegale Müllentsorgung nimmt vielerorts zu, auf dem Land und in der Stadt. Keine Stadt in Rheinland-Pfalz ist so stark davon betroffen wie Ludwigshafen. Seit Mitte August versucht die Stadtverwaltung, das Problem mit mobiler Videoüberwachung besser in den Griff zu bekommen. Währenddessen werden Ortsvorsteher wie Osman Gürsoy und Raymond Höptner beleidigt und bedroht, wenn sie dagegen angehen.