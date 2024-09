Über 1.000 kostümierte Klapprad-Fans bezwingen die Kalmit

Start frei für den 33. Kalmit-Klapprad-Cup: Über 1.000 kostümierte Radler kämpften sich am 7. September mit nur einem Gang auf die 670 Meter hohe Kalmit, den höchsten Berg des Pfälzerwalds.

In Maikammer trafen sich die Klapprad-Jünger in teils sehr kreativen Kostümen, um sich gemeinsam auf den Gipfel zu quälen. Dabei galt das Motto: "Ready for klapp off – nur klappen ist schöner!".