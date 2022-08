Warum eine 23-Jährige eine Long-Covid-Selbsthilfegruppe gründet

Die Mainzerin Johanna Theobald, 23 Jahre jung, litt an Long Covid, einer Nach-Corona-Infektion. Lange und heftig. Nun gründete sie eine Selbsthilfegruppe in Mainz. Rund 200 verschiedene Symptome beklagen Menschen mit dem Long-Covid-Syndrom, also jene, die aus der Infektion nicht gesund heraus finden. Weil es aber nicht das Testverfahren zu Long-Covid gibt, kann es auch nicht gleich erkannt werden.

Die Selbsthilfegruppe trifft sich zurzeit an jedem 1. Montag des Monats um 17 Uhr in den Räumen der KISS, in der Parcusstraße 8 in Mainz. Für eine Anmeldung wird um eine Mail an longcovidmainz@gmx.de gebeten.