per Mail teilen

Es ist für Familie Peters aus Berschweiler das Highlight des Jahres: Jeffrey Peters, ehemaliger US-Soldat, veranstaltet wieder ein grandioses Lichterfest am Haus. Die Familie möchte trotz der Energiekrise nicht auf diese wichtige Tradition verzichten. Allerdings wird eingespart: Die Beleuchtung findet kürzer und nur noch in den Abendstunden statt. Der leuchtende Weihnachstraum zieht Menschen aus einem Umkreis von 150 Kilometern an.