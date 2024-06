Was macht ein (Steiff-)Bison auf einem Kran?

per Mail teilen

Ein lebensgroßer Bison zieht im Dachgeschoss von Jörg Lodziewski ein, wo schon lebensgroße Eisbären, Löwen und andere Steifftiere wohnen. In seinem Haus in Herschberg richtet der Sammler sein ganz privates "S'Ohrfähnchen"-Museum ein. Im September 2024 will er eröffnen.