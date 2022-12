"Lebende Weihnachtskrippe" seit 30 Jahren in Andernach

per Mail teilen

Vor 30 Jahren hat in Andernach niemand damit gerechnet, dass das Laienspiel der "Lebenden Weihnachtskrippe" ein Publikumsrenner werden würde. Ausgerechnet ein Karnevalsverein, die Andernacher Prinzengarde, hat sie ins Leben gerufen. Heute ist sie nicht nur für Familie Kesselem ein fester Bestandteil im Advent. Vater Walter, Mutter Gisela und die Zwillingsschwestern Katja und Daniela sind schon von Beginn an dabei. Aber nicht nur echte Menschen, sondern auch echte Esel und Co. bringen Leben ins Krippenspiel.