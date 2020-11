per Mail teilen

Dr. Stefan Mainberger sucht für sein Projekt "Felsenland-Docs" in Bundenthal bei Dahn junge Ärztinnen und Ärzte, die die viele Arbeit unter sich aufteilen, die er im Moment alleine leistet. In Rheinland-Pfalz fehlen Ärzte: Für die hausärztliche Versorgung gibt es aktuell 236 freie Arztsitze. In der Region Pirmasens, Zweibrücken und Südwestpfalz hat die Kassenärztliche Vereinigung bis 2024 einen Nachbesetzungsbedarf von 60 % errechnet.