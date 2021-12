Kurzer Traumjob: Einmal im Jahr Weihnachtsmann

per Mail teilen

Im normalen Leben ist er von Beruf Werkschützer bei der BASF. In der Vorweihnachtszeit tauscht Mike Fernandes Sampaio seit sieben Jahren die Uniform gegen das Kostüm des Weihnachtsmanns. Eine Agentur vermittelt ihn an Kindergärten, Ärztezentren oder Privatpersonen. Und trotz der Corona-Widrigkeiten stürzt er sich mit Maske unterm Rauschebart in seine Aufgabe und verschenkt Freude im Advent.