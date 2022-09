Das Haus der Familie Arnoldy in Dernau ist in der Flutnacht fast komplett untergegangen. Das, was stehen blieb, wurde durch Kunst auf den Wänden zu einer Art Pilgerort, muss aber nun abgerissen werden. Doch an derselben Stelle soll ein neuer Ort der Gemeinschaft entstehen. Roland Arnoldy plant das neue Haus, das ähnlich wie das alte, ein Symbol der Hoffnung sein soll.