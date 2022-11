per Mail teilen

Karl Friedrich Renner macht die Natur zum Bestandteil seiner Kunst und die Kunst zum Teil der Natur. Sein Skulpturengarten in Habscheid in der Eifel ist eine Einladung zum Staunen: Aus Grashalmen bastelt er Seile, umwickelt damit Eisenstangen und vollendet die Werke mit Beton. Herauskommen liebevolle Phantasiefiguren, die sich in die liebliche Landschaft seines Gartens einfügen.